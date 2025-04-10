iPhone 17 bản 256 GB gặp vấn đề hiệu năng mà ít người nhận ra

Kết quả kiểm tra hiệu năng cho thấy tất cả các mẫu 256 GB của iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max đều sử dụng bộ nhớ flash tốc độ chậm hơn. Trong khi đó, các phiên bản sử dụng bộ nhớ 512 GB và 1 TB đạt tốc độ cao hơn rõ rệt.

Cụ thể, điểm hiệu năng lưu trữ của bản 256 GB chỉ đạt khoảng 90.000-100.000 điểm AnTuTu, thấp hơn gần 40% so với mức 150.000 điểm của các bản dung lượng lớn hơn. Mặc dù chưa có dữ liệu cụ thể về bản 2 TB, các chuyên gia dự đoán mẫu này cũng sẽ được trang bị bộ nhớ tốc độ cao tương tự.

Có sự khác biệt về hiệu năng giữa các phiên bản bộ nhớ trong iPhone 17 series.

iPhone Air không bị ảnh hưởng

Điều đáng chú ý là tất cả các mẫu iPhone Air, bất kể dung lượng lưu trữ, đều được trang bị bộ nhớ tốc độ cao. Đây được xem là động thái hiếm thấy của Apple như chứng minh rằng công ty muốn tạo ra sự cân bằng hiệu năng giữa các tùy chọn của dòng iPhone Air, thay vì tập trung toàn bộ lợi thế vào dòng Pro.

YouTuber công nghệ DirectorFeng cho rằng Apple dường như không còn ưu tiên việc nâng cấp dung lượng lưu trữ như trước. Việc chuyển từ bản 256 GB lên 512 GB hoặc 1 TB trên iPhone 17 không còn giúp cải thiện hoàn toàn tốc độ đọc/ghi như các thế hệ trước.

Đáng cân nhắc khi mua iPhone 17 dù tác động không lớn

Theo các chuyên gia, sự khác biệt về tốc độ bộ nhớ sẽ khó nhận thấy trong các tác vụ hàng ngày như chụp ảnh, mở ứng dụng hay duyệt web. Tuy nhiên, trong những tình huống yêu cầu hiệu suất cao liên tục như xử lý video hay làm việc với tệp lớn, tốc độ bộ nhớ chậm hơn có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Việc Apple trang bị bộ nhớ flash chậm hơn trên bản 256 GB khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức giá và giá trị thực tế của phiên bản này. Dù trải nghiệm tổng thể vẫn mượt mà, người dùng chuyên nghiệp hoặc có nhu cầu làm việc nặng nên cân nhắc lựa chọn từ bản 512 GB trở lên để đảm bảo hiệu năng ổn định hơn.

Trong khi đó, với mức hiệu suất nhất quán giữa các phiên bản, iPhone Air có thể trở thành lựa chọn phù hợp hơn cho người dùng cần thiết bị cân bằng giữa giá và hiệu năng trong năm nay.