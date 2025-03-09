iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max: So kè thiết kế, giá bán, pin, camera

Năm nay, Apple được cho là sẽ mang đến những nâng cấp đáng chú ý nhất với mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng nhẹ cùng hai phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro.

Một concept iPhone 17 Air. Ảnh: Technizo Concept

Trong khi Apple vẫn giữ kín thông tin về thế hệ iPhone mới, những rò rỉ trong suốt một năm qua đã phần nào phác họa bức tranh rõ ràng hơn về các thiết bị này.

Trong đó, hai mẫu được quan tâm nhiều nhất chính là iPhone 17 Air – chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay – và iPhone 17 Pro Max, mẫu flagship đầu bảng.

Vậy khi đặt lên bàn cân, đâu sẽ là lựa chọn đáng giá hơn?

Thiết kế: Mỏng nhẹ đối đầu đồ sộ

Cả iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro Max đều được cho là sẽ chuyển sang bố cục camera ngang, đánh dấu sự thay đổi lớn trong thiết kế sau nhiều năm Apple trung thành với cụm camera đặt dọc hoặc chéo.

Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng:

iPhone 17 Air: dự kiến sở hữu thiết kế mỏng chỉ 5,5mm, trọng lượng khoảng 145 gram, biến nó trở thành mẫu iPhone nhẹ nhất và mỏng nhất từ trước đến nay. Phần camera sẽ có cắt khuyết hình viên thuốc nhỏ gọn, tương tự các mẫu Pixel của Google.

Video concept iPhone 17 Air. (Nguồn: zellzoi)

iPhone 17 Pro Max: vẫn duy trì kích thước lớn, dày khoảng 7,75mm, nặng hơn 220 gram, đi kèm cụm camera cắt khuyết hình chữ nhật khá lớn, chiếm gần nửa phần lưng trên thiết bị.