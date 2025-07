iPhone 17 Air siêu mỏng và điều khiến nhiều người hâm mộ lo lắng

Một tin tức rò rỉ trước đó cũng từng dự đoán rằng iPhone 17 Air sẽ có dung lượng pin khoảng 2.800 mAh, tức là thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các mẫu smartphone cao cấp hiện nay.

iPhone 17 Pro Max màu cam: Chiến lược thị giác và cảm xúc

Dù vậy, cần lưu ý rằng việc so sánh trực tiếp thông số mAh chỉ thực sự chính xác khi các viên pin có cùng điện áp, trong khi đơn vị Wh (watt-giờ) mới là cách đo chuẩn xác hơn cho tổng năng lượng tích trữ. Tuy nhiên, pin iPhone thường có điện áp tương đồng, do đó các so sánh mAh giữa các đời máy vẫn có thể tham khảo.

Instant Digital từng nhiều lần rò rỉ thông tin chính xác về sản phẩm Apple trong quá khứ, ví dụ như phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus màu vàng, hay dây đeo Titanium Milanese Loop của Apple Watch Ultra 2. Tuy nhiên, tài khoản này không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn, nên thông tin vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Vài tháng trước, tờ The Information cũng từng cho biết thời lượng pin của iPhone 17 Air có thể sẽ kém hơn các mẫu iPhone trước đây, do thiết kế cực kỳ mỏng – chỉ khoảng 5,5mm – đã hạn chế không gian bên trong để tích hợp pin lớn hơn.

Báo cáo nội bộ của Apple cho thấy, chỉ 60–70% người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Air trọn một ngày mà không cần sạc thêm. Con số này thấp hơn đáng kể so với các mẫu iPhone khác, nơi tỷ lệ này dao động trong khoảng 80% – 90%.

Kỳ vọng và lo ngại về iPhone 17 Air