iPhone 17 Air có thể rất tuyệt, nhưng fan hâm mộ Apple có thực sự muốn?

Với thiết kế siêu mỏng và nhẹ, phá vỡ nhiều kỷ lục nội bộ của Apple, iPhone 17 Air hứa hẹn sẽ chiếm trọn tâm điểm trong cả bài phát biểu lẫn truyền thông. Thông điệp marketing có lẽ sẽ xoay quanh một điều: “mỏng là đẳng cấp”.

Concept iPhone 17 Air màu tím. Ảnh: TT Technology

Đúng là, ở một mức độ nào đó, công nghệ mỏng gọn luôn có sức hút. Tuy nhiên, điều băn khoăn chính là giả định rằng “mỏng bằng mọi giá” là thứ mà người dùng thực sự mong muốn từ một chiếc điện thoại.

Thay vào đó, có vẻ Apple đã xây dựng danh mục iPhone khá hợp lý với ba lựa chọn: bản thường, Pro, và Pro Max. Dù iPhone 17 Air có được đồn đoán với nhiều tính năng mới lạ, nó khó có thể vượt qua doanh số của các mẫu iPhone 17 còn lại.

iPhone 17 Air sẽ thay đổi điều gì?

Trong những năm đầu, Apple chỉ tung ra một mẫu iPhone mỗi thế hệ. Đến năm 2016, hãng nâng lên hai mẫu với iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Năm 2018, con số này thành ba khi iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR xuất hiện.

