iPhone 16 Pro bất ngờ trở thành 'kẻ thua cuộc', iPhone 16 thăng hoa

Bộ đôi iPhone 16 Pro và Pro Max chỉ chiếm 38% tổng doanh số iPhone trong quý này – giảm so với 45% thị phần mà iPhone 15 Pro và Pro Max đạt được vào cùng kỳ năm ngoái.

iPhone 16 so với iPhone 16 Pro. Ảnh: 9to5mac

Trong khi đó, iPhone 16 Plus giữ nguyên thị phần so với iPhone 15 Plus năm trước. Riêng iPhone 16 bản tiêu chuẩn lại tăng mạnh, chiếm 20% doanh số iPhone mới tại Mỹ, trong khi iPhone 15 chỉ đạt 14% trong cùng kỳ năm ngoái.

Điều này có vẻ khá bất ngờ khi một khảo sát cuối năm ngoái của Morgan Stanley cho biết, iPhone 16 là phiên bản điện thoại của Apple ít được ưa chuộng nhất kể từ iPhone 12 (năm 2020). Tuy nhiên, khảo sát này chủ yếu dựa vào thời gian giao hàng của dòng iPhone mới để dự báo nhu cầu thị trường. Thời điểm đó, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, thời gian giao hàng ở giai đoạn đầu của một sản phẩm "mang đến khả năng dự đoán rất hạn chế".

Nguyên nhân iPhone 16 Pro “tụt dốc”