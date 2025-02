iPhone 16 màu mới có thể sắp ra mắt?

Apple có thể sẽ ra mắt mẫu iPhone 16 màu mới trong năm 2025. Ảnh: Macrumors

Trước đây, Apple đã từng bổ sung màu sắc mới cho iPhone vào 6 lần, thường là vào tháng 3 hoặc tháng 4 sau khi dòng iPhone mới được ra mắt.

Cụ thể, các phiên bản màu bổ sung các đời iPhone trước đây là iPhone 7 và 7 Plus: (PRODUCT)RED (Thứ Ba, 21/3/2017); iPhone 8 và 8 Plus: (PRODUCT)RED (Thứ Hai, 9/4/2018); iPhone 12 và 12 mini: Màu tím (Thứ Ba, 20/4/2021); iPhone 13 và 13 mini: Màu xanh lá (Thứ Ba, 8/3/2022); iPhone 13 Pro và 13 Pro Max: Màu xanh Alpine (Thứ Ba, 8/3/2022); iPhone 14 và 14 Plus: Màu vàng (Thứ Ba, 7/3/2023).