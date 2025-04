iPhone 12 giảm gần 14 triệu đồng, iPhone 14 giá thấp kỷ lục

Đáng chú ý nhất là sự giảm giá của iPhone 13, ghi nhận mức giảm nhanh kỷ lục trong vòng một tháng. Phiên bản 128GB giảm còn từ 11,59-11,99 triệu đồng (giảm khoảng 2 triệu đồng so với tháng trước).

Trong đó, iPhone 12 là mẫu iPhone màn hình OLED chính hãng rẻ nhất hiện nay. Giá của phiên bản 64GB hiện ở mức 9,99 triệu đồng và bản 128GB là 11,59 triệu đồng, giảm gần 14 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

Gần đây, thị trường smartphone Việt Nam chứng kiến sự giảm giá mạnh mẽ của hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus, đạt mức thấp nhất kể từ khi ra mắt. Theo An Ninh Tiền Tệ, tại các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone 14 phiên bản 128 GB hiện được niêm yết với giá dưới 13 triệu đồng, thậm chí có nơi chỉ còn 12,69 triệu đồng. Còn iPhone 14 Plus 128 GB cũng giảm xuống dưới 18 triệu đồng, với mức giá từ 17,49 triệu đồng.

Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi khác như giảm giá cho khách hàng thân thiết, thu cũ đổi mới, hỗ trợ thanh toán qua QR Code hoặc thẻ tín dụng giúp người mua có thể mua sản phẩm với mức giá thấp hơn nữa.

Mức giá của 2 mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus hiện đã giảm thêm từ 500.000-800.000 đồng kể từ lần Apple có chính sách giảm giá cho các dòng iPhone vào đầu tháng 3.

Việc giảm giá mạnh mẽ này được cho là nhằm kích cầu tiêu dùng và giải phóng hàng tồn kho sau quyết định ngừng sản xuất của Apple. Đây cũng là cơ hội tốt cho người tiêu dùng Việt Nam sở hữu các mẫu iPhone với mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

