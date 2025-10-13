iPad Pro, Vision Pro và MacBook Pro M5 mới ra mắt trong tuần này

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ công bố từ 2 đến 3 sản phẩm mới trong tuần này, gồm iPad Pro, Vision Pro và có thể cả MacBook Pro 14 với chip M5 thế hệ mới.

Apple sẽ ra mắt loạt sản phẩm mới tuần này, bao gồm: iPad Pro, Vision Pro và MacBook Pro M5. Ảnh: Macrumors

Trong bản tin Power On, Gurman cho biết Apple sẽ không tổ chức sự kiện ra mắt truyền thống, mà chỉ phát hành thông cáo báo chí trên trang Apple Newsroom, kèm theo các video quảng bá ngắn trên YouTube.

Do thứ Hai là ngày nghỉ lễ Columbus ở Mỹ và Lễ Tạ ơn tại Canada, Apple nhiều khả năng sẽ dời thời điểm công bố sang thứ Ba hoặc muộn hơn trong tuần.

iPhone Fold sẽ ‘cháy hàng’ nhờ một vũ khí bí mật

iPad Pro M5: sức mạnh tăng, thiết kế giữ nguyên

Dòng iPad Pro mới đã bất ngờ bị rò rỉ qua hai video mở hộp tại Nga, xác nhận máy trang bị chip M5, ít nhất 12GB RAM, nhưng không có thay đổi lớn về thiết kế.