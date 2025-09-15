iOS 26 phát hành ngày 16/9 và đây là những việc cần làm ngay với iPhone

Tại sự kiện Awe Dropping vừa qua, dù phần lớn sự chú ý dồn vào iPhone Air và iPhone 17, Apple cũng công bố tin quan trọng về phần mềm: iOS 26. Các mẫu iPhone mới sẽ cài sẵn iOS 26, còn bản cập nhật chính thức sẽ được tung ra ngày 16/9.

iOS 26 tương thích với loạt thiết bị sau: Toàn bộ iPhone 17 (bao gồm Air, Pro, Pro Max); iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max; iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max; iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max; iPhone SE (từ thế hệ thứ 2 trở lên).

Một số tính năng mới chỉ khả dụng ở từng khu vực, chẳng hạn Visited Places trong Maps hiện chỉ áp dụng tại Úc, Canada, Malaysia, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ. Công cụ dịch thuật cũng mới hỗ trợ một số ngôn ngữ. Danh sách đầy đủ được công bố trên trang iOS 26 của Apple.

iOS 26 chính thức phát hành tại Việt Nam từ 16/9. Ảnh: Shutterstock

Sao lưu iPhone trước khi nâng cấp

Apple khuyến nghị người dùng sao lưu iPhone trước khi cài đặt phần mềm mới. Việc này giúp bạn có thể khôi phục lại dữ liệu nếu xảy ra sự cố. Dù Apple thường phát hành bản vá rất nhanh, việc có sẵn bản sao dự phòng vẫn là lựa chọn an toàn.