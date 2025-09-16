iOS 26 chính thức phát hành: Bản cập nhật iPhone lớn nhất kể từ năm 2013

Apple mô tả phong cách thiết kế mới Liquid Glass trên iOS 26 là “một chất liệu trong suốt phản chiếu và khúc xạ môi trường xung quanh, giúp nội dung nổi bật hơn và mang lại sức sống mới cho biểu tượng ứng dụng, widget, điều hướng và các thành phần điều khiển”.

Tính năng mới trên iOS 26

Bản cập nhật mang đến tính năng Call Screening (sàng lọc cuộc gọi) và Hold Assist (hỗ trợ giữ máy) trong ứng dụng điện thoại. Sàng lọc cuộc gọi tự động trả lời những người gọi không xác định mà không làm bạn bị gián đoạn.

Khi người gọi chia sẻ tên và lý do cho cuộc gọi của họ, điện thoại sẽ đổ chuông và bạn có thể quyết định xem mình có muốn nhấc máy hay không. Trong khi đó, hỗ trợ giữ máy tự động chờ máy và báo khi tổng đài viên sẵn sàng.

Ứng dụng Messages (tin nhắn) nhận nhiều cải tiến: hình nền trò chuyện, bình chọn trong nhóm, Apple Cash trong hội thoại nhóm, chỉ báo đang nhập liệu và bộ lọc tin nhắn từ số lạ.