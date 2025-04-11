iOS 26.1 mang đến hàng loạt nâng cấp quan trọng trên iPhone

Để tải về iOS 26.1, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, chọn Cập nhật ngay và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

iOS 26.1 chính thức phát hành. Ảnh: CNET

Dưới đây là toàn bộ những thay đổi đáng chú ý trên iOS 26.1.

Tùy chỉnh Liquid Glass sâu hơn – iPhone “trong suốt” theo ý bạn

Liquid Glass – hiệu ứng giao diện lấy cảm hứng từ thủy tinh lỏng – là điểm nhấn của iOS 26. Và với iOS 26.1, Apple cho phép bạn điều chỉnh hiệu ứng này chi tiết hơn: Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Liquid Glass.

Tại đây, bạn có thể chọn: Clear (Trong suốt): độ trong cao hơn, làm nổi bật nội dung bên dưới. Hoặc Tinted (Phủ màu): tăng độ mờ và tăng độ tương phản.

Hiện tùy chỉnh Clear/Tinted chủ yếu tác động đến các khu vực như Trung tâm thông báo hoặc thanh tìm kiếm, nhưng chưa áp dụng cho toàn bộ Màn hình chính. Để tùy chỉnh Liquid Glass trên Màn hình chính:

1. Nhấn giữ ở Màn hình chính.

2. Chọn Edit (Sửa), rồi nhấn Customize (Tùy chỉnh).

3. Chọn Clear hoặc Tinted cho biểu tượng ứng dụng, sau đó chọn Light / Dark / Auto để hoàn thiện.

Ngoài ra, bạn có thể giảm hiệu ứng trong suốt theo cách truyền thống: Cài đặt > Trợ năng > Màn hình & Cỡ chữ > Reduce Transparency (Giảm độ trong suốt).