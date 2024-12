iOS 18.2 RC vừa được Apple phát hành có gì mới?

Từ cuối năm 2023, qua công tác nắm tình hình địa bàn, tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận cầu Giấy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố đã phát hiện một dường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do hai đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam (biệt danh Mr.Pips trú tại tỉnh Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter trú tại Hà Nội) điều hành.