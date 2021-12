iOS 15.2 và iPadOS 15.2 có gì mới?

iOS 15.2 giúp bạn có thể xóa hoàn toàn Tóm tắt Thông báo. Trong các bản trước, bạn được yêu cầu loại bỏ từng thông báo nhóm riêng lẻ. Giao diện Tóm tắt Thông báo cũng được cập nhật với kiểu thẻ giúp dễ dàng xem nội dung của bản tóm tắt hơn.

Quét các thẻ AirTag lân cận và tìm các đồ vật

Ứng dụng Find My đã có thêm tùy chọn Items That Can Track Me mới trong iOS 15.2, cho phép bạn quét các thẻ AirTag và tìm thiết bị gần đó. Tùy thuộc vào thiết bị được tìm thấy, Apple sẽ hiển thị hướng dẫn để tắt theo dõi thiết bị hoặc cách bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu ban đầu.

Legacy Contact (Liên hệ kế thừa)

Tính năng Legacy Contact trong iOS 15.2 cho phép bạn thiết lập một người đáng tin cậy có thể truy cập ID Apple của bạn sau khi bạn qua đời. Họ sẽ có thể truy cập ảnh, tin nhắn, tệp, bản sao lưu thiết bị,... của bạn.

Bạn có thể truy cập tính năng Legacy Contact trong iOS 15.2 từ ứng dụng Settings > Password & Security > Legacy Contact.

Ứng dụng TV được cải tiến cho iPadOS