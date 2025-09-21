IOC quyết định cho thể thao Nga quay lại Olympic

Ngày 20-9, Ban chấp hành Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã quyết định cho thể thao Nga quay lại đấu trường quốc tế. Cụ thể là Olympic mùa đông 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 22-2-2026 tại Milano - Cortina của Ý.

Việc thể thao Nga quay lại đấu trường quốc tế là nỗ lực của nhiều phía, trong đó có việc làm nền tảng cho Olympic mùa hè Los Angeles 2028. IOC thừa nhận Olympic mùa đông lẫn Olympic mùa hè, thể thao Nga là thế lực mạnh, là “sắc màu” cần có trong “gam màu chung” tại các đại hội thể thao nhằm mang lại tính cạnh tranh cao hơn và cả hương vị chiến thắng và tính hấp dẫn cao hơn.