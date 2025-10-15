Instagram công bố biện pháp hạn chế nội dung không phù hợp với người dưới 13 tuổi

Theo thông báo vừa công bố, Meta cho biết, những người sử dụng nền tảng Instagram dưới 13 tuổi tại Australia, Mỹ, Anh, và Canada sẽ bị hạn chế các nội dung không phù hợp với lứa tuổi như ma túy, các hành vi và ngôn từ bạo lực và tình dục.

Instagram vừa công bố các biện pháp hạn chế nội dung độc hại với người dưới 13 tuổi. Nguồn: Instgram

Việc giới hạn các nội dung không phù hợp được thực hiện thông qua các thuật toán nhằm ẩn hoặc không đề xuất những nội dung này trên giao diện tài khoản của người dùng nhỏ tuổi. Bên cạnh đó, Instagram cũng ngăn không cho trẻ em theo dõi các tài khoản thường chia sẻ nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Ngay cả khi các em đã theo dõi những tài khoản đó, nền tảng vẫn sẽ hạn chế khả năng nhìn thấy hoặc tương tác với nội dung không phù hợp, đồng thời chặn tính năng gửi tin nhắn và đọc bình luận từ người lạ. Ngược lại, các tài khoản có nội dung không phù hợp cũng không thể theo dõi, nhắn tin hoặc bình luận trên tài khoản của người dùng nhỏ tuổi.

Meta khẳng định rằng các biện pháp này được triển khai nhằm tăng cường an toàn cho người dùng vị thành niên, đồng thời đảm bảo cung cấp những nội dung phù hợp, góp phần định hình trải nghiệm tích cực cho trẻ em trên nền tảng. Dù nhiều trẻ em có xu hướng khai không đúng độ tuổi khi đăng ký tài khoản Instagram để tránh bị giới hạn nội dung, Meta cho biết họ đang áp dụng công nghệ nhận diện độ tuổi nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp khai gian thông tin.

Những thay đổi mới được Meta đưa ra sau khi Instagram bị chỉ trích không có đủ nỗ lực để ngăn chặn các nội dung không phù hợp tiếp cận trẻ em. Để khắc phục điều này, trong thời gian qua, Instagram đã sử dụng các biện pháp để hạn chế các em nhỏ tiếp xúc với các nội dung về tự làm hại bản thân, rối loạn ăn uống, tự tử, các nội dung về tình dục, về hình ảnh cơ thể trên nền tảng của mình. Không dừng lại ở đó, những biện pháp hạn chế mới công bố còn khắt khe hơn so với những gì mà Instagram đã làm trong thời gian qua.