Infographic: Chuyên gia mách bạn ‘4 cần’ để tránh sập bẫy hụi online

12/10/2025 11:42

Việc tổ chức chơi hụi online thông qua mạng xã hội đang thu hút nhiều người tham gia một cách dễ dàng nhưng rủi ro thì luôn rình rập để lấy đi đồng tiền chính đáng của người chơi.

chơi hụi online (3).png
chơi hụi online (5).png
chơi hụi online (6).png
Theo plo.vn
https://plo.vn/infographic-chuyen-gia-mach-ban-4-can-de-tranh-sap-bay-hui-online-post873264.html
https://plo.vn/infographic-chuyen-gia-mach-ban-4-can-de-tranh-sap-bay-hui-online-post873264.html
            • Mặc định

