Infographic: Bật mí doanh thu 'khủng' của các trường đại học ở TP.HCM

29/09/2025 12:06

Với tổng nguồn thu đạt hơn 1.800 tỉ đồng, ĐH Kinh tế TP.HCM trở thành trường đại học công lập có doanh thu cao nhất tại TP.HCM cũng như cả nước năm 2024 ở lĩnh vực GD&ĐT.

trường đại học (1).png
Theo plo.vn
https://plo.vn/infographic-bat-mi-doanh-thu-khung-cua-cac-truong-dai-hoc-o-tphcm-post872587.html
Copy Link
https://plo.vn/infographic-bat-mi-doanh-thu-khung-cua-cac-truong-dai-hoc-o-tphcm-post872587.html
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Infographics
            Infographic: Bật mí doanh thu 'khủng' của các trường đại học ở TP.HCM
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO