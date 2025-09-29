Infographic: Bật mí doanh thu 'khủng' của các trường đại học ở TP.HCM

Với tổng nguồn thu đạt hơn 1.800 tỉ đồng, ĐH Kinh tế TP.HCM trở thành trường đại học công lập có doanh thu cao nhất tại TP.HCM cũng như cả nước năm 2024 ở lĩnh vực GD&ĐT.