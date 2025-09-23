Indonesia xác nhận Nusantara là Thủ đô chính trị mới vào năm 2028

Quy định số 79/2025 của Tổng thống, được ký vào cuối tháng 6 và chỉ mới được công bố vào tuần trước, nêu rõ các chương trình ưu tiên và kế hoạch công tác của chính phủ trong thời gian còn lại của năm, bao gồm cả việc phát triển thành phố Đông Kalimantan, nhằm hỗ trợ việc hiện thực hóa Nusantara trở thành thủ đô chính trị vào năm 2028.

Nusantara là Thủ đô chính trị mới của Indonesia vào năm 2028. Nguồn: Asianews

Chánh Văn phòng Tổng thống M. Qodari giải thích, "thủ đô chính trị" thể hiện sự sẵn sàng của Nusantara tiếp nhận cả 3 nhánh chính quyền: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Điều đó không có nghĩa là Indonesia sẽ có các thủ đô kinh tế hoặc văn hóa riêng biệt. Vấn đề là cả 3 nhánh phải sẵn sàng hoạt động tại Nusantara. Để đạt được mục tiêu năm 2028, chính phủ đặt mục tiêu phát triển 800 - 850 ha trong Khu hành chính trung ương (KIPP) rộng 6.600 ha của Nusantara trong 3 năm tới. Đến lúc đó, 20 % các tòa nhà của chính phủ sẽ được hoàn thành, một nửa mục tiêu về nhà ở đạt được và cơ sở hạ tầng cốt lõi có sẵn ở mức công suất 50%. Quy định này cũng kêu gọi di dời tới 4.100 công chức đến Nusantara.

Cơ quan Thủ đô Nusantara (OIKN), đơn vị giám sát dự án, hoan nghênh quy định này, cho rằng nó đảm bảo chắc chắn hơn cho người dân cũng như các doanh nghiệp và nhà đầu tư rằng quá trình phát triển Nusantara sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời cho biết thêm, việc xây dựng vẫn đúng tiến độ.

Quy định cũng cập nhật Kế hoạch công tác năm 2025 (RKP) của chính phủ Indonesia và nêu rõ các nỗ lực xây dựng, lập kế hoạch và di dời cần thiết để hiện thực hóa Nusantara thành trung tâm chính trị của đất nước vào năm 2028. Kế hoạch Công tác năm 2025 cập nhật ưu tiên phát triển Nusantara với tổng ngân sách 36,25 nghìn tỷ Rp (2,2 tỷ USD). Trong đó, 18,12 nghìn tỷ Rp được dành cho việc xây dựng một thành phố bền vững và thúc đẩy tăng trưởng GDP của Kalimantan lên 5,8%. 17,82 nghìn tỷ Rp khác sẽ tài trợ cho việc quy hoạch, xây dựng và di dời, bao gồm Khu vực Chính quyền Trung tâm (KIPP) và các khu vực xung quanh, với diện tích 800 - 850 ha.