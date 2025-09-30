Indonesia tuyên bố 'vô can' trong vụ FIFA xử phạt Malaysia

Ngày 26/9, FIFA công bố án phạt gồm 350.000 CHF (tương đương hơn 10 tỷ đồng) dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 2.000 CHF (khoảng 58 triệu đồng) cho mỗi cầu thủ vi phạm.

Đồng thời, bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 1 năm do sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Các cầu thủ này gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Malaysia bị FIFA phạt nặng (Ảnh: Hồ Hải Hoàng).

Ngay sau khi FIFA ra thông báo về án phạt trên, trên truyền thông Malaysia đã xuất hiện nhiều thông tin cáo buộc Indonesia can thiệp, tác động đến quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Trước những chỉ trích này, ông Erick Thohir lên tiếng phủ nhận. Chia sẻ với truyền thông, ông cho biết: “Chúng tôi không hề can thiệp, không tham gia vào vấn đề của quốc gia khác”.

Ngoài việc phủ nhận việc can thiệp vào vấn đề của Malaysia, ông Erick Thohir cho biết: “Indonesia muốn bóng đá, cầu lông, pencak silat và nhiều môn thể thao khác vươn tầm thế giới. Nhưng chúng tôi không can dự vào chính trị hay chính sách của các nước khác”.