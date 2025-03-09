Indonesia thiệt hại khoảng 53 triệu USD do các cuộc biểu tình

Thiệt hại đã ảnh hưởng đến nhiều cơ sở công cộng, bao gồm các tòa nhà của Hội đồng Đại diện Nhân dân Khu vực (DPRD), trạm thu phí, trạm xe buýt và các cơ sở hạ tầng khác trên khắp cả nước. Đông Java ghi nhận thiệt hại cao nhất do cháy nổ trên diện rộng. Các địa điểm chính bị ảnh hưởng bao gồm Tòa nhà Bang Grahadi, một di sản văn hóa được bảo vệ và văn phòng Hội đồng Đại diện nhân dân khu vực tại thành phố Kediri. Để ứng phó, Bộ Công trình Công cộng đã phân bổ một quỹ khẩn cấp để bắt đầu sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại. Khoản tài chính này là ngân sách khẩn cấp và nội bộ sẽ không ảnh hưởng đến các ưu tiên quốc gia khác.

Jakarta đã trở lại nhịp sống bình thường sau các cuộc biểu tình

Một số cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực trên khắp Indonesia, dẫn đến việc phá hủy các tòa nhà chính phủ, các di tích văn hóa và cơ sở hạ tầng giao thông công cộng sau cái chết của một tài xế xe ôm công nghệ, được cho là bị xe cảnh sát cán qua trong một cuộc biểu tình. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, đặt niềm tin vào chính phủ trong khi giải quyết hậu quả của các cuộc biểu tình.

Jakarta hiện đã trở lại bình thường sau các cuộc biểu tình gần đây và các dịch vụ giao thông công cộng đã hoạt động trở lại. Để khuyến khích hơn nữa việc đi lại của người dân, chính quyền Jakarta đã miễn phí vé tàu điện ngầm (MRT) và dịch vụ Transjakarta cho đến ngày 8/9/2025. Tuy nhiên, Thống đốc Jakarta Pramono thừa nhận, tình trạng bất ổn gần đây đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông, bao gồm 22 trạm xe buýt Transjakarta và một trạm MRT.

Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Tito Karnavian hôm qua cũng yêu cầu tất cả các chính quyền khu vực khôi phục hoạt động kinh tế sau khi các cuộc biểu tình lắng xuống. Theo ông Tito Karnavian, hoạt động kinh tế phải trở lại bình thường, vì sinh kế của người dân phụ thuộc vào một nền kinh tế lành mạnh.