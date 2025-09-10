Indonesia thất bại trước Ả Rập Saudi

Trước Ả Rập Saudi, Kevin Diks lập cú đúp trên chấm 11 m nhưng Indonesia vẫn chịu thất bại 2-3 trước đối thủ ở trận ra quân vòng loại thứ 4 World Cup 2026, khu vực châu Á trên sân King Abdullah Sports City.
Trên sân khách, Indonesia bị đánh giá thấp hơn nhưng nhập cuộc đầy chủ động. Thậm chí, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert mở tỉ số ngay phút thứ 11.
Indonesia vượt lên dẫn trước sau khi trọng tài cho hưởng phạt đền nhờ VAR do cầu thủ Ả Rập Saudi để tay chạm bóng trong vòng cấm, Kevin Diks sút hiểm vào góc thấp mở tỉ số 1-0. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Saleh Abu Al Shamat gỡ hòa cho Ả Rập Saudi bằng cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.
Phút 36, đội bóng Tây Á được hưởng phạt đền sau tình huống gây tranh cãi. Firas Al Buraikan thực hiện thành công, giúp Ả Rập Saudi dẫn 2-1 trước khi hiệp một khép lại.
Sau giờ nghỉ, Firas Al Buraikan tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm cận thành ở phút 62, nâng tỉ số lên 3-1 cho đoàn quân Herve Renard và hoàn tất cú đúp.
Khoảng thời gian còn lại, Indonesia vùng lên mạnh mẽ. Phút 88, VAR một lần nữa can thiệp, mang lại cho họ quả phạt đền thứ hai. Kevin Diks không bỏ lỡ cơ hội, rút ngắn tỉ số còn 2-3.
Dù Ả Rập Saudi chỉ còn 10 người sau khi Mohamed Kanno nhận thẻ đỏ ở phút 90+3, Indonesia cũng không thể tận dụng lợi thế. Trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Ả Rập Saudi.
Vào ngày 12-10, Indonesia sẽ có trận đấu tiếp theo với Iraq. Giờ đây cơ hội của thầy trò Kluivert là rất nhỏ khi họ phải thắng ít nhất 2 bàn trước Iraq và hy vọng Iraq sẽ giành chiến thắng trước Ả Rập Saudi.