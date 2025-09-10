Indonesia thất bại trước Ả Rập Saudi

Trước Ả Rập Saudi, Kevin Diks lập cú đúp trên chấm 11 m nhưng Indonesia vẫn chịu thất bại 2-3 trước đối thủ ở trận ra quân vòng loại thứ 4 World Cup 2026, khu vực châu Á trên sân King Abdullah Sports City.

Trên sân khách, Indonesia bị đánh giá thấp hơn nhưng nhập cuộc đầy chủ động. Thậm chí, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert mở tỉ số ngay phút thứ 11.

Indonesia vượt lên dẫn trước sau khi trọng tài cho hưởng phạt đền nhờ VAR do cầu thủ Ả Rập Saudi để tay chạm bóng trong vòng cấm, Kevin Diks sút hiểm vào góc thấp mở tỉ số 1-0. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Saleh Abu Al Shamat gỡ hòa cho Ả Rập Saudi bằng cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

