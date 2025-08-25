Indonesia, Mỹ và 11 quốc gia bắt đầu tập trận “Siêu lá chắn Garuda”

Cuộc tập trận kéo dài hơn 1 tuần nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các quốc gia, nhấn mạnh chủ quyền và quan hệ đối tác nhằm đảm bảo ổn định ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hơn 4.100 binh sĩ Indonesia và 1.300 binh sĩ Mỹ tham gia, cùng với các đại diện từ Australia, Nhật Bản, Singapore, Pháp, New Zealand, Anh và các quốc gia khác. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ Samuel Paparo cho biết cuộc tập trận năm nay là "Siêu lá chắn Garuda lớn nhất từ ​​trước đến nay", đồng thời nhấn mạnh sẽ giúp các quốc gia tham gia tăng cường khả năng răn đe với bất kỳ ai muốn thay đổi thực tế bằng bạo lực, với quyết tâm chung của tất cả các bên tham gia nhằm duy trì các nguyên tắc chủ quyền.

Các binh lính trong cuộc Tập trận lá chắn Garuda 2024. Ảnh: Antara

Cuộc tập trận này đã được quân đội Mỹ và Indonesia tổ chức hàng năm tại Jakarta kể từ năm 2009. Danh sách tham gia đã được mở rộng kể từ năm 2022, nâng tổng số quân tham gia cuộc tập trận lên 6.500 người. Ông Paparo cho biết việc mở rộng số lượng người tham gia thể hiện cam kết đối tác và chủ quyền của mỗi quốc gia thông qua sự tôn trọng lẫn nhau.

Quân đội Indonesia cho biết chương trình bao gồm các cuộc tập trận tham mưu, diễn tập phòng thủ mạng và một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Papua New Guinea và Timor Leste cũng đã cử quan sát viên tham gia cuộc tập trận.

Các cuộc tập trận mở rộng đã làm dấy lên lo ngại từ Trung Quốc, cáo buộc Mỹ đang cố gắng hạn chế ảnh hưởng quân sự và ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Indonesia hiện vẫn duy trì chính sách đối ngoại trung lập và cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường.