Indonesia hồi hương 97 công dân khỏi các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Jakarta, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Công dân thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Judha Nugraha cho biết, 97 công dân nước này đã trốn thoát khỏi khu phức hợp sử dụng cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, sau vụ bạo lực hôm 17/10 vừa qua, trong đó 86 người vẫn bị giam giữ tại đồn cảnh sát và 11 người đang được điều trị tại bệnh viện địa phương do bị thương nhẹ.

Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, để cung cấp hỗ trợ pháp lý và tạo điều kiện cho họ sớm trở về nước.

Lao động Indonesia bị lừa đảo sang Campuchia được hồi hương. (Nguồn: Antara)

Ông Judha cho biết thêm, mặc dù có báo cáo về tiếng súng trong vụ hỗn loạn, nhưng không có thương vong nào đối với công dân nước này. Đại sứ quán Indonesia đã đến thăm hỏi các nạn nhân, cung cấp thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết đã ghi nhận hơn 10.000 vụ việc kể từ năm 2020, các mạng lưới lừa đảo đã mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực Đông Nam Á, như Nam Phi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trong tổng số 10.000 trường hợp liên quan công dân nước này, khoảng 1.500 người được xác nhận là nạn nhân của nạn buôn người, trong khi nhiều người khác tự nguyện tham gia vào đường dây lừa đảo. Đáng chú ý nhiều người có công việc hợp pháp ở nước ngoài nhưng lại tham gia các đường dây lừa đảo do bị dụ dỗ được trả lương cao hơn, một số người vẫn tái phạm quay lại các mạng lưới lừa đảo ngay cả sau khi đã được hồi hương.