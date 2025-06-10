Indonesia điều tra nguyên nhân vụ sập trường nội trú

Tính đến ngày thứ 8 sau vụ sập phòng cầu nguyện của trường Nội trú Hồi giáo Al Khoziny, Đông Java, tổng cộng 104 người được cứu sống và 54 người khác đã thiệt mạng. Đội tìm kiếm cứu nạn liên hợp vẫn đang tập trung tìm kiếm ở phía Nam của tòa nhà bị sập, vì có khả năng vẫn còn nạn nhân bị mắc kẹt. Ước tính còn khoảng 10 người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ hi vọng sẽ hoàn thành công việc trong hôm nay.

Trước đó, một tòa nhà 3 tầng, bao gồm một phòng cầu nguyện, trong ký túc xá nam tại Trường Nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở đã bị sập vào chiều 29/9. Vào thời điểm xảy ra sự cố, hàng trăm học sinh được cho là đang cùng nhau cầu nguyện Asr trong tòa nhà, nơi vẫn đang được xây dựng.

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia Basarnas tiếp tục phối hợp với Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia (TNI), Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) và đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo việc tìm kiếm diễn ra an toàn, xét đến việc một số cấu trúc của tòa nhà vẫn còn dính chặt và có nguy cơ sụp đổ trở lại. Chiến dịch tìm kiếm có sự tham gia của hàng trăm nhân sự liên hợp và được thực hiện 24/7 theo ca để đảm bảo hiệu quả.

Basarnas cam kết sẽ nỗ lực hết sức cho đến khi tất cả các nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho đội Quản lý thảm họa (DVI) của Cảnh sát Khu vực Đông Java để nhận dạng. Các đội cứu hộ vẫn đang làm việc suốt ngày đêm để tìm kiếm các nạn nhân khác dưới đống đổ nát. Ông Budi Irawan, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (BNPB) cho biết, vụ sập tòa nhà tại Trường Nội trú Hồi giáo Al Khoziny là thảm họa nghiêm trọng nhất trong năm nay. Các nhà điều tra đã xem xét nguyên nhân vụ sập, nhưng dấu hiệu ban đầu cho thấy chất lượng xây dựng kém có thể là một yếu tố.