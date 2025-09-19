Indonesia cân nhắc chính sách “Mỗi công dân chỉ một tài khoản mạng xã hội”

Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia Nezar Patria cho biết Bộ đang xem xét biện pháp yêu cầu mỗi người dân chỉ được duy trì một tài khoản mạng xã hội. Việc mỗi người chỉ được sở hữu một tài khoản có thể là một trong những giải pháp ngăn chặn lừa đảo và các hành vi gian lận trực tuyến khác, đồng thời giúp chính phủ dễ dàng giám sát thông tin sai lệch và các thủ đoạn lừa đảo. Đề xuất này đã được các nhà lập pháp tại Ủy ban Hạ viện I, cơ quan giám sát truyền thông và thông tin thúc đẩy từ đầu năm nay, trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng của các tài khoản ẩn danh, các tài khoản trùng lặp rất nguy hiểm và được sử dụng sai mục đích.

Indonesia cân nhắc chính sách “Mỗi công dân chỉ nên có một tài khoản mạng xã hội”. Ảnh minh họa nguồn Pexel

Tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Nezar Patria cũng đã làm rõ lập trường của chính phủ, nhấn mạnh rằng người dùng vẫn được phép duy trì nhiều tài khoản trên các nền tảng khác nhau, miễn là chúng được liên kết với một danh tính duy nhất có thể xác minh được, đồng thời lưu ý rằng điều quan trọng nhất là khả năng truy xuất nguồn gốc các bài đăng đến một định danh kỹ thuật số duy nhất. Vì vậy, nếu nội dung tiêu cực lan truyền, gây xáo trộn công chúng hoặc vi phạm các chuẩn mực, người dùng có thể phải chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban I Hạ viện Indonesia Sukamta trước đó cũng cho biết việc giảm số lượng tài khoản ẩn danh kỹ thuật số là rất quan trọng để đảm bảo danh tính người dùng được rõ ràng và có thể truy xuất. Việc yêu cầu mỗi tài khoản phải được liên kết với một số điện thoại đã được xác minh có thể giúp ngăn chặn việc sử dụng hồ sơ ẩn danh cho các hoạt động bất hợp pháp.

Mặc dù cho rằng ý tưởng "Một công dân- Một tài khoản” là một cách hiệu quả để hạn chế tình trạng ẩn danh với mục đích không lành mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban I Hạ viện Indonesia Sukamta cũng cho rằng cần có những cuộc thảo luận rộng rãi hơn trước khi bất kỳ chính sách nào được hoàn thiện.

Hiện cũng có nhiều ý kiến phản đối ý tưởng này, cho rằng ảnh hưởng đến quyền tự do dân chủ, đồng thời lo ngại về việc xác minh tập trung có thể làm tăng nguy cơ vi phạm dữ liệu. Nhiều chuyên gia kêu gọi chính phủ trước tiên phải củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, xây dựng niềm tin của người dân vào quản trị dữ liệu và tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn. Khi đó mới có thể bắt đầu thảo luận về việc hạn chế tài khoản.

Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Nezar Patria cũng thừa nhận chưa có nhiều tiến triển trong việc thúc đẩy đề xuất này và đang được nghiên từ góc độ toàn diện.