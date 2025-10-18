IMF cảnh báo một loạt rủi ro cho kinh tế toàn cầu

Tuyên bố của Ủy ban Tiền tệ và Tài chính Quốc tế (IMFC), đại diện cho 191 nền kinh tế thành viên của IMF, chỉ ra các rủi ro từ tăng trưởng kinh tế chậm lại, nợ công cao, thời tiết khắc nghiệt, tình trạng mất cân đối toàn cầu nghiêm trọng và các cuộc xung đột vũ trang.



Theo ông Mohammed Al-Jadaan, Chủ tịch IMFC và cũng là Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia, những thay đổi lớn trong chính sách thương mại cùng nhiều lĩnh vực khác đang tái cấu trúc thị trường và các khuôn khổ chính sách toàn cầu, làm gia tăng sự bất ổn. Ông cho rằng những thay đổi này cùng với các yếu tố mang tính đột phá như số hóa và biến đổi nhân khẩu học mang lại cả thách thức lẫn cơ hội.



Tuyên bố của IMFC lưu ý rằng xu hướng của lạm phát sẽ có sự khác biệt giữa các quốc gia. Trước đó, IMF trong tuần này đã lưu ý rằng các quốc gia áp đặt thuế quan như Mỹ có thể phải đối mặt với lạm phát cao trong thời gian dài hơn, trong khi một số nền kinh tế châu Á như Trung Quốc lại có nguy cơ giảm phát.



IMFC cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc các ngân hàng trung ương độc lập phải duy trì sự ổn định về chính sách. Theo đó, các ngân hàng trung ương vẫn cam kết mạnh mẽ với việc duy trì ổn định giá cả, tiếp tục điều chỉnh chính sách theo hướng dựa trên dữ liệu thực tế và được truyền thông một cách rõ ràng.



Ủy ban kêu gọi giải quyết các lỗ hổng và rủi ro tài chính bằng cách tăng cường giám sát các rủi ro hệ thống phát sinh từ AI, các tổ chức tài chính phi ngân hàng và tài sản kỹ thuật số, trong khi tận dụng được những lợi ích từ tiến bộ tài chính lẫn công nghệ.



Tuy nhiên, tuyên bố chung của ủy ban điều hành IMF vẫn bày tỏ lạc quan về một kịch bản tăng trưởng bền bỉ và lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.