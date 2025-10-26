IFV XM30 AI-Hybrid ‘quái vật thép’ pháo 50mm ‘nuốt chửng’ drone, thống trị chiến trường

Một "siêu xe" chiến đấu bộ binh (IFV) có thể tự lái, "nuốt chửng" drone địch bằng pháo 50mm thông minh, và chạy êm ru nhờ động cơ hybrid điện – tất cả chỉ với hai người lái. Đó chính là IFV XM30, "kẻ kế thừa" M2 Bradley, đang được Quân đội Mỹ "lên đời" bằng AI nhận diện mục tiêu, hệ thống bảo vệ chủ động và kiến trúc mở MOSA. Không chỉ thay thế "ông già" Bradley sau 40 năm, IFV XM30 còn "kết đôi" hoàn hảo với M1E3 Abrams, biến lữ đoàn thiết giáp thành "máy nghiền" bất bại trên chiến trường lai đầy drone và tên lửa. Với nguyên mẫu (prototype) sắp lăn bánh năm 2026, thế giới đang chờ xem "siêu chiến binh" này sẽ "ăn đứt" đối thủ như thế nào.

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ chọn một nhà thầu duy nhất cho chương trình xe chiến đấu bộ binh cơ giới XM30 (MICV) vào năm tài khóa 2027, với kế hoạch sản xuất loạt nhỏ (low-rate production) bắt đầu từ năm 2028 và sản xuất hàng loạt (full-rate production) vào năm 2030. (Nguồn ảnh: Army Recognition)

Nguồn gốc và hành trình phát triển của ‘người kế thừa’ Bradley

Chương trình XM30, ban đầu mang tên OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle - xe chiến đấu có thể tự vận hành khi không có con người), được khởi động từ năm 2018 sau hai thất bại trước đó vào 1999 và 2010, nhằm khắc phục những hạn chế của M2 Bradley – phương tiện đã phục vụ hơn 40 năm nhưng khó nâng cấp thêm do thiếu không gian, công suất điện và khả năng chống chịu drone hiện đại.

Được chỉ định lại (redesignated) thành XM30 MICV (Mechanized Infantry Combat Vehicle -phương tiện chiến đấu bọc thép, có khả năng cơ động cao, được thiết kế để chở bộ binh và hỗ trợ họ trong chiến đấu) năm 2023, dự án thuộc danh mục Next Generation Combat Vehicle của Quân đội Mỹ, tập trung vào thiết kế "sạch" (clean-sheet) để đối phó với các đối thủ ngang tầm như Nga hay Trung Quốc đến năm 2040.

Hiện tại, chương trình đang ở giai đoạn Engineering and Manufacturing Development sau Milestone B tháng 6/2025, với hai nhà thầu chính là General Dynamics Land Systems (GDLS) và American Rheinmetall Vehicles (ARV) nhận hợp đồng 1,6 tỷ USD mỗi bên để chế tạo nguyên mẫu (prototype).

GDLS dựa trên nền tảng Griffin III (phiên bản rút gọn của ASCOD 2), trong khi ARV sử dụng KF41 Lynx, cả hai đều tích hợp kiến trúc mở Modular Open Systems Architecture (MOSA) – tiêu chuẩn mở do Quân đội Mỹ định nghĩa, cho phép nâng cấp phần cứng và phần mềm nhanh chóng mà không cần "phá xe".

Các công cụ kỹ thuật số hiện đại như mô hình hóa 3D, mô phỏng (MS&A) và kiểm tra ảo được sử dụng từ đầu, giúp giảm rủi ro và rút ngắn thời gian phát triển.

Dự kiến, nguyên mẫu đầu tiên sẽ được bàn giao vào hè 2026, theo sau là thử nghiệm khốc liệt đến giữa 2027, dẫn đến sản xuất hàng loạt thấp (LRIP) từ 2028 và khả năng hoạt động ban đầu (IOC) năm 2032.

Tổng số lượng dự kiến vượt 2.400 chiếc hiện có của Bradley, bao gồm cả phiên bản huấn luyện và dự trữ.