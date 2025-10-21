IFV Type 24 với pháo 30mm, tốc độ 100km/h, công nghệ đỉnh cao ‘định hình chiến trường’

IFV Type 24 - đỉnh cao công nghệ quân sự của Nhật Bản, được trang bị pháo 30mm Bushmaster Mk.44 và tháp pháo không người lái, đang định hình lại tác chiến hiện đại. Với tốc độ vượt trội, giáp bảo vệ tiên tiến và hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân, đây là ‘chiến binh bánh lốp’ mà Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đặt kỳ vọng. Tìm hiểu ngay sức mạnh của Type 24.

Type 24 AWCV (AWCV - Wheeled Armored Combat Vehicle), hay còn gọi là xe chiến đấu bộ binh (IFV- Infantry Fighting Vehicle), là một bước tiến mới trong chương trình Common Tactical Wheeled Vehicle của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF).

Được giới thiệu tại Fuji Firepower 2025, Type 24 được thiết kế để thay thế các dòng xe bọc thép cũ, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, hỏa lực và khả năng bảo vệ cho bộ binh Nhật Bản.

Với pháo tự động 30mm Bushmaster Mk.44, Type 24 không chỉ đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh mà còn thể hiện tham vọng hiện đại hóa quân đội của Nhật Bản.

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) của Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi. Ảnh: militaryleak.com

Công nghệ và thiết kế của Type 24

Type 24 được phát triển dựa trên khung gầm của Type 16 MCV (Maneuver Combat Vehicle), nhưng cải tiến với cấu trúc bánh lốp 8x8, giúp tăng cường khả năng cơ động trên nhiều địa hình, từ đô thị đến đồi núi.