Idol 'tóp tóp' 1,1 triệu follow lộ nhan sắc thật qua ảnh chụp lén

Thời buổi công nghệ hiện đại, chỉ cần vài app chỉnh sửa hoặc ứng dụng chụp ảnh xịn là "vịt cũng hóa thiên nga", trở thành hot girl - hot boy mạng xã hội ngay lập tức.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt, người "this" người "that". Mới đây, một idol "tóp tóp" bất ngờ bị team qua đường tung clip quay lén. Nhan sắc được tag với tự đăng khiến ai nấy cũng ngã ngửa.

Cô nàng đang được nhắc đến là Poppy Nguyễn - hot TikToker đang có đến 1,1 triệu follower trên TikTok.