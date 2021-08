Idol Kpop vẫn 'mặt dày' hoạt động sau scandal bắt nạt khiến netizen nổi điên

Nhóm nhạc Kpop Stray Kids đã phát hành album chính thức thứ 2 mang tên NOEASY cùng MV ca khúc chủ đề Thunderous vào chiều ngày 23/8.

MV "Thunderous"

Sau hơn 24 giờ phát hành, nhóm nhạc nhà JYP đã đạt được nhiều thành tích như: No.1 BXH iTunes album tại hơn 40 quốc gia trong đó có Mỹ, 930.000 bản đặt trước, lượng album bán ra trong ngày đầu là 355.946 bản đứng đầu BXH album real – time trên Hanteo Chart’s và Gaon Chart’s. Ngoài ra, MV ca khúc chủ đề đã đạt hơn 10 triệu views sau 24 giờ phát hành.