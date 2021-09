Idol KPOP và 5 màn comeback 'bầm dập', gặp đủ mọi tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống!

Đối với idol KPOP, những đợt comeback rất quan trọng và cần tập trung hết sức lực, tâm trí để mang đến kết quả tốt nhất. Một đợt quảng bá thành công sẽ có nhiều ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp của thần tượng và ngược lại. Đã có rất nhiều đợt comeback được các idol chuẩn bị trong một thời gian dài nhưng đến khi quảng bá lại chẳng được như ý muốn.

Wanna One

Tháng 3 năm 2018, Wanna Oneđã có đợt trở lại hoành tráng với album "0+1=1 I Promise You" và ca khúc chủ đề "Boomerang". Khi cả fandom lẫn Wanna One đã sẵn sàng cho một thời gian làm việc với 100% công suất thì tai họa ập đến với boygroup này.

Wanna One khóc nức nở sau khi vạ miệng trên livestream

Vì không biết camera đang bật livestream, Wanna One đã trò chuyện một cách vô tư và nội dụng cuộc trò chuyện có chứa những câu từ nhạy cảm. Ngay sau đó, một cuộc khủng hoảng truyền thông đã xảy đến với các chàng trai khi có hàng loạt những bình luận chỉ trích tính cách thực sự của Wanna One phía sau máy quay.

Chưa dừng lại ở đó, center Kang Daniel còn vướng vào những tranh cãi khi bạn gái cũ của anh chàng là rapper Yook Jidam đe dọa sẽ mở họp báo nếu như công ty không lên tiếng xin lỗi và làm rõ chuyện giữa cô và Kang Daniel.