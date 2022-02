Iceland từ bỏ truyền thống cổ xưa

Đồng thời, các yêu cầu về an toàn đối với thịt nhập khẩu cũng trở nên nghiêm ngặt hơn so với các sản phẩm địa phương, khiến việc xuất khẩu từ Iceland trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, công việc của các nhà máy chế biến thịt cá voi ở Iceland cũng rất phức tạp do đại dịch Covid-19.

Năm 1986, IWC áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá voi, chỉ cho phép thu hoạch hạn chế những loài động vật này cho mục đích nghiên cứu. Iceland tham gia quyết định này vào năm 1989, nhưng vào tháng 10/2006 quyết định tiếp tục đánh bắt cá voi thương mại, với lý do nước này phụ thuộc vào việc sử dụng các nguồn tài nguyên biển. Hoạt động săn bắt cá voi ở vùng biển Iceland đã diễn ra ít nhất từ ​​thế kỷ 17.

Thanh Bình (lược dịch)