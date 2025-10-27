Iceland tìm thấy những con muỗi đầu tiên sau đợt nắng nóng kỷ lục

27/10/2025 10:03

Vừa qua, các nhà khoa học Iceland đã công bố phát hiện ba cá thể muỗi - đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này xác nhận phát hiện loài côn trùng này trong tự nhiên.