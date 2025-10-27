Clip

Iceland tìm thấy những con muỗi đầu tiên sau đợt nắng nóng kỷ lục

27/10/2025 10:03
Vừa qua, các nhà khoa học Iceland đã công bố phát hiện ba cá thể muỗi - đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này xác nhận phát hiện loài côn trùng này trong tự nhiên.

Theo BBC, The Guardian, CNN | Video: WION, Firstpost

Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Liên tiếp phát hiện răng người trong đồ ăn tại Trung Quốc
Clip

Liên tiếp phát hiện răng người trong đồ ăn tại Trung Quốc

Nhật Bản: Nhóm phụ nữ hợp sức khống chế kẻ chụp lén trên tàu điện
Clip

Nhật Bản: Nhóm phụ nữ hợp sức khống chế kẻ chụp lén trên tàu điện

Ông bố mua 1.500m2 đất làm khu vườn đẹp như mơ, cuối tuần về nấu cơm bếp củi
Gia đình

Ông bố mua 1.500m2 đất làm khu vườn đẹp như mơ, cuối tuần về nấu cơm bếp củi

Cảnh sát Pháp mở 'cuộc đua sinh tử' cứu báu vật bị đánh cắp trước khi bị phá hủy
Clip

Cảnh sát Pháp mở 'cuộc đua sinh tử' cứu báu vật bị đánh cắp trước khi bị phá hủy

Chuyện tình từ Thanh Hóa đến Quảng Trị của hoa hậu Đỗ Hà - thiếu gia Viết Vương
Showbiz

Chuyện tình từ Thanh Hóa đến Quảng Trị của hoa hậu Đỗ Hà - thiếu gia Viết Vương

Trượt ngã xe trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa húc văng
Clip

Trượt ngã xe trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa húc văng

Xem thêm

THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

Hotline: 0934 036 286

Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

Liên hệ quảng cáo:

0908 377 442Email: [email protected]

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO