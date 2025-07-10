IAEA cảnh báo nguy cơ từ vụ pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 6/10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã xảy ra pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát ở Đông Nam Ukraine.

Theo thông báo của IAEA trên nền tảng mạng xã hội X, ngày 6/10, các thanh sát viên của cơ quan này đã nghe thấy tiếng pháo kích gần nhà máy. Hai quả đạn pháo đã phát nổ cách địa điểm khoảng 1,25 km. IAEA nhấn mạnh, những hành động như vậy làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối với an toàn hạt nhân và môi trường khu vực.

iaea canh bao nguy co tu vu phao kich gan nha may dien hat nhan zaporizhzhia hinh anh 1
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya. Nguồn: trang Telegram của Nhà máy

Trước đó, theo Telegram, Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho biết, cơ sở này cùng thị trấn Enerhodar lân cận tiếp tục hứng chịu các trận pháo kích. Cuộc tấn công lần này nhằm vào một trạm cứu hỏa chỉ cách nhà máy 1,2 km. Rất may, không có thương vong và thiệt hại vật chất không đáng kể. Hiện nguồn điện phục vụ nhu cầu nội bộ của nhà máy được bảo đảm bằng các máy phát điện diesel dự phòng.

Các chuyên gia Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang nỗ lực duy trì hoạt động an toàn trong điều kiện khó khăn. Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, gồm sáu lò phản ứng VVER-1000, đã ngừng phát điện từ tháng 9/2022 và hiện ở trạng thái ngừng hoạt động nguội. Nhà máy do Tập đoàn Nhà nước Rosatom của Nga quản lý và vận hành.

