I Will Always Love You, nơi tình yêu bất tử

Tựa đề hay ca từ của I Will Always Love You (Tôi sẽ yêu bạn mãi mãi) như nói về tình yêu đôi lứa, nhưng thực chất lại được viết cho một mối quan hệ đặc biệt hơn: mối quan hệ theo kiểu bạn bè và cộng sự ăn ý khi Dolly Parton viết bài hát này như lời của lòng mình dành cho Porter Wagoner – người cố vấn, sau khi cả hai chia tay sau 7 năm gắn bó.

Chính thức phát hành trong album hát đơn thứ 13 mang tên Jolene vào năm 1974, nhưng thực chất bài hát được Dolly Parton viết và hoàn thành trước đó 1 năm, cũng như được thu âm ngày 13 tháng 6 năm 1973 tại phòng thu RCA "B" ở Nashville và vì thế tính đến năm nay (2023) I Will Always Love You cũng vừa tròn nửa thế kỷ.

Bài hát lần đầu tiên đạt vị trí quán quân vào tháng 6 năm 1974, và sau đó đạt được thành tích này một lần nữa vào tháng 10 năm 1982, với bản thu âm lại của bà cho nhạc phim The Best Little Whorehouse in Texas, giúp Parton trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử đạt được vị trí số một với hai lần khác nhau cho cùng một bài hát.

I Will Always Love You của Parton đã gặt hái nhiều thành công thương mại, đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Songs ở hai thời điểm khác nhau.

Năm 1974, nữ danh ca Dolly Parton chính thức cho ra mắt I Will Always Love You với phiên bản nhạc đồng quê trong album Jolene. Ngay lập tức, bài hát này giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê cũng như là ca khúc nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Tuy nhiên, xét trên một phương diện khác, thì ca từ có thể được lý giải bằng nhiều cách khác nhau nên việc nó được xếp vào danh sách những bài hát tiếng Anh hay nhất về tình yêu cũng là rất bình thường.

Sau này, Porter Wagoner từng nói rằng mình bật khóc khi nghe thử bản thu âm của bài hát: “Đây là bài hát đẹp nhất mà tôi từng được nghe” khi giọng của Dolly Parton cất lên: Những kỉ niệm dù cay đắng hay ngọt ngào, em cũng sẽ giữ lại tất cả…/Cho một lời chia tay, xin Người đừng khóc/Cả hai ta đều biết em không phải/ Người anh cần/Em vẫn sẽ mãi mãi yêu Người…) – trích một đoạn trong I Will Always Love You.

I Will Always Love You không chỉ vang danh với Dolly Parton, những người đi sau cover lại bài hát này cũng mang về thành công lớn. Thậm chí còn được biết đến nhiều hơn với phiên bản gốc, mà trong số đó I Will Always Love You qua giọng hát của Whitney Houston gần như không có đối thủ.

Cũng như bản gốc, ngay sau khi bản cover của danh ca Whitney Houston vang lên, I Will Always Love You tiếp tục bước lên đỉnh cao và vị trí số 1 BXH Billboard cũng trụ ở top đầu suốt 20 tuần liên tục là một ví dụ…

I Will Always Love You của Whitney Houston

18 năm kể từ khi Dolly Parton đưa I Will Always Love You tới công chúng, như đã nói Whitney Houston khiến nó một lần nữa sống lại và đưa nó vào làm nhạc nền phim cho “The bodyguard – Vệ sỹ” (năm 1992).