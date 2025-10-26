Hyundai Santa Fe thiết kế mới lộ ảnh chạy thử

Khoang nội thất của nguyên mẫu cũng hé lộ nhiều thay đổi. Vô-lăng vuông vức hơn, bảng điều khiển trung tâm được tái thiết kế, trong khi màn hình nối liền cụm đồng hồ và màn trung tâm được thay bằng màn hình đơn cỡ nhỏ hơn. Một số chi tiết vẫn đang được giữ kín, nhưng nhiều khả năng xe vẫn có thêm màn hình phụ phía sau màn che.

Đáng chú ý, nguyên mẫu Santa Fe facelift chạy thử gần đây có nắp nhiên liệu ở cả hai phía. Chi tiết này gợi ý về hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) hoặc đây là một mẫu xe điện mở rộng phạm vi (EREV) - loại xe mà Hyundai từng tuyên bố theo đuổi.

Với việc Hyundai đã dừng phiên bản Santa Fe PHEV từ năm 2023, khả năng mẫu xe facelift được phát triển theo hướng EREV là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dưới gầm xe, vị trí ống xả đã được thay đổi, có khả năng nhằm nhường chỗ cho bộ pin lớn. Nguồn tin tại hiện trường cho biết chiếc xe vận hành hoàn toàn yên tĩnh, củng cố giả thuyết cho rằng đây là một mẫu Santa Fe có khả năng chạy thuần điện.

﻿ ﻿ Phác họa thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift dựa trên nguyên mẫu chạy thử.

Nhìn chung, Santa Fe facelift sẽ được điều chỉnh thiết kế theo hướng mềm mại và tinh tế, thay cho phong cách vuông vức táo bạo của bản hiện hành. Dự kiến, mẫu SUV gia đình này sẽ trình làng vào cuối năm 2026 trước khi mở bán vào năm 2027.