Hyundai hé lộ bộ đôi xe off-road mới

Cụ thể, hãng xe Hàn Quốc xác nhận sẽ ra mắt mẫu bán tải cỡ trung sử dụng khung gầm rời (body-on-frame) đầu tiên vào năm 2030 cho thị trường Bắc Mỹ. Động thái này được xem là bước đi nhằm cạnh tranh trực diện với Ford Ranger, Nissan Frontier, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, GMC Canyon và cả mẫu Ram Dakota tái xuất.

Hyundai đặt nhiều kỳ vọng vào dòng xe mới khi cho rằng đây là một trong những phân khúc lớn nhất ngành công nghiệp ô tô. Kể từ khi tung ra mẫu bán tải khung liền Santa Cruz vào năm 2021, hãng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và xây dựng được chỗ đứng thương hiệu.