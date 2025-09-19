Hyundai hé lộ bộ đôi xe off-road mới

Cụ thể, hãng xe Hàn Quốc xác nhận sẽ ra mắt mẫu bán tải cỡ trung sử dụng khung gầm rời (body-on-frame) đầu tiên vào năm 2030 cho thị trường Bắc Mỹ. Động thái này được xem là bước đi nhằm cạnh tranh trực diện với Ford Ranger, Nissan Frontier, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, GMC Canyon và cả mẫu Ram Dakota tái xuất.
Hyundai đặt nhiều kỳ vọng vào dòng xe mới khi cho rằng đây là một trong những phân khúc lớn nhất ngành công nghiệp ô tô. Kể từ khi tung ra mẫu bán tải khung liền Santa Cruz vào năm 2021, hãng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và xây dựng được chỗ đứng thương hiệu.
Bên cạnh đó, tổng giám đốc điều hành Jose Munoz còn hé lộ khả năng sẽ có thêm một mẫu SUVoff-road phát triển trên cùng nền tảng. Ông khẳng định động thái mở rộng này cho phép Hyundai tiếp cận sâu hơn vào phân khúc quan trọng tại Mỹ.
Toyota hiện là thương hiệu thống trị phân khúc SUV cỡ trung tại Mỹ với những mẫu xe như 4Runner, Land Cruiser và Lexus GX. Ford có Bronco còn Jeep có Wrangler biểu tượng
Trong khi đó, phân khúc SUV khung rời cỡ lớn tại Mỹ hiện do GM và Toyota dẫn đầu, Nissan hiện có Armada và Infiniti QX80. Ford đang thành công với Expedition mới, còn Jeep lại chật vật với Wagoneer và Grand Wagoneer.
Hyundai vẫn chưa tiết lộ sẽ phát triển SUV cỡ trung hay cỡ lớn, song với việc sử dụng chung nền tảng cùng mẫu bán tải mới, nhiều khả năng hãng sẽ hướng tới cạnh tranh với Toyota 4Runner và Jeep Wrangler.
Trước đó, Hyundai từng công bố hợp tác với GM để phát triển xe bán tải và SUV cho thị trường Trung và Nam Mỹ. Tuy nhiên, mẫu bán tải và SUV dành riêng cho thị trường Mỹ lần này sẽ do chính Hyundai phát triển.
Giám đốc Munoz cho biết thêm, dòng bán tải mới chắc chắn sẽ được điện khí hóa ở một mức độ nhất định, hé lộ khả năng xuất hiện biến thể hybrid.
Với sức hút lớn từ người tiêu dùng Mỹ và biên lợi nhuận cao, xe khung gầm rời là “miếng bánh” hấp dẫn mà nhiều nhà sản xuất đều muốn nắm giữ. Với Hyundai, sau nhiều năm khẳng định được vị thế, hãng giờ đây tự tin rằng đã đủ tiềm lực để cạnh tranh với những tên tuổi kỳ cựu.