Hyundai gây bất ngờ trên bảng xếp hạng an toàn IIHS 2025, xe Volvo vắng bóng

Từ năm 2025, tiêu chuẩn thử nghiệm an toàn mới của Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) đã khắt khe hơn đáng kể, khiến danh sách các mẫu xe đủ điều kiện nhận giải thưởng năm nay chỉ là 48 mẫu, giảm mạnh so với 71 mẫu của năm trước.

Tập đoàn Hyundai Motor có tới 12 mẫu xe giành được giải thưởng an toàn của IIHS năm 2025. Ảnh: IIHS

Đáng chú ý, 3 thương hiệu Hyundai, KIA và Genesis của Tập đoàn Hyundai Motor đã giành được tổng cộng 12 giải thưởng Lựa chọn an toàn hàng đầu (Top Safety Pick) và Lựa chọn an toàn hàng đầu mở rộng (Top Safety Pick+) của IIHS. Trong đó, Hyundai với 5 danh hiệu Top Safety Pick+ dành cho Ioniq 5, Kona, Tucson, Santa Fe và Ioniq 6.