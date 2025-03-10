Hyundai đạt kỷ lục doanh số nhờ xe điện hóa

Cụ thể, hãng xe Hàn Quốc công bố doanh số đạt 71.003 chiếc trong tháng 9/2025. Đây con số cao nhất từ trước đến nay mà Hyundai đạt được trong giai đoạn tháng 9 tại thị trường Mỹ. Kết quả này tăng 14% so với tháng 9/2024, thời điểm Hyundai bán được 62.491 xe.

Lượng tiêu thụ tháng 9 vừa qua tăng cao cũng giúp Hyundai lập kỷ lục về doanh số quý III tại Mỹ, với tổng cộng 239.069 xe bán ra. Doanh số chung tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi mảng bán lẻ tăng 11%.