Hyundai Creta 2025 ra mắt thị trường Việt, có thêm phiên bản N Line

Hyundai Creta 2025 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) tại thị trường Việt Nam và nằm ở phân khúc SUV hạng B, cạnh tranh cùng các đối thủ: Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Kia Seltos...

Được ra mắt thế hệ mới từ tháng 3/2022, tính đến thời điểm hiện tại, Creta đã bán được hơn 33.000 xe. Hyundai Creta là mẫu xe luôn nằm trong top đầu về doanh số trong phân khúc cũng như bảng xếp hạng các mẫu xe có doanh số tốt nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Nếu tính riêng từ đầu năm 2025, Creta đứng thứ 4 về doanh số trong phân khúc SUV đô thị đang có nhiều mẫu xe cạnh tranh với 2.269 xe bán ra. Vượt trội nhất trong phân khúc này là VinFast VF 6 với 4.863 xe bán ra từ đầu năm 2025, các xe xăng đều xếp phía sau với doanh số cao nhất là Toyota Yaris Cross bán được 3.197 xe và Mitsubishi Xforce với 2.545 xe...

Biểu đồ doanh số SUV hạng B tại Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 4/2025

Ở thế hệ 2025, Creta được thiết kế lột xác theo ngôn ngữ "Thể thao gợi cảm - Sensuous Sportiness", mang thông điệp "Undisputed. Ultimate - Đẳng cấp khẳng định vị thế". Xe được sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công số 2 (HTMV 2) trên dây chuyền sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Hyundai toàn cầu.

So với thế hệ trước, thiết kế của Creta 2025 có nhiều thay đổi ở ngoại thất, xe sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.330 x 1.790 x 1.660 mm, khoảng sáng gầm 200mm. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt tối màu mạ chrome mới, kết hợp cụm đèn pha LED tứ giác liền mạch và đèn ban ngày LED cải tiến, mang lại tầm nhìn tối ưu và phong cách hiện đại. Ca-pô được tái thiết kế, tạo cảm giác cơ bắp với cảm hứng đến từ đàn anh Hyundai Palisade.

Hông xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 17 inch (hoặc 18 inch trên bản N Line) có thiết kế năng động, kết hợp cùng vòm bánh xe khỏe khoắn. Phần đuôi xe được làm mới toàn diện với cụm đèn hậu LED nối liền 2 bên cùng đèn báo rẽ dạng đuôi đẹp mắt thời thượng. Cửa hậu của xe được cải tiến và cản sau hiện đại, tạo nên diện mạo trẻ trung và đầy cuốn hút.

Đặc biệt, phiên bản thể thao N Line mang phong cách hầm hố hơn với cản trước/sau, phần ốp hông được sơn màu đỏ đặc trưng nổi bật. Creta N Line còn được trang bị cánh lướt gió phía sau xe, giúp gia tăng tính thể thao và hiệu quả khí động học.

Về nội thất, Creta 2025 là sự kết hợp giữa không gian rộng rãi dựa trên trục cơ sở có kích thước 2.610mm. Điểm nhấn là cụm màn hình kép tích hợp, bao gồm màn hình trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số đều có kích thước 10.25 inch, mang đến giao diện hiện đại với đồ họa cải tiến, hỗ trợ hiển thị đa dạng thông tin. Phiên bản N Line được trang bị viền sơn đỏ tạo điểm nhấn tạo cảm giác trẻ trung và thể thao hơn.

Hyundai Creta 2025 được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, tích hợp tính năng làm mát ở hàng ghế trước, cùng ghế lái chỉnh điện 8 hướng, đảm bảo sự thoải mái tối đa. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa với amply rời mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, hỗ trợ kết nối Radio/USB/Bluetooth, Android Auto và Apple CarPlay không dây. Các tiện ích khác bao gồm không dây, phanh tay điện tử với Autohold, và điều hòa tự động. Đặc biệt, New Creta được trang bị camera 360 giúp tăng cường khả năng quan sát khi lùi/ đỗ xe.

Vô-lăng của xe tích hợp các nút điều khiển thông minh, giúp người lái dễ dàng thao tác mà vẫn đảm bảo an toàn. Phiên bản N Line được trang bị cần số N đặc trưng cùng lẫy chuyển số trên vô lăng giả lập 8 cấp số, giúp tăng cường khả năng tăng tốc cũng như góp phần đem đến cảm giác vận hành thú vị.

Trong khi đó, động cơ của Creta 2025 không có thay đổi so với thế hệ trước, xe vẫn tiếp tục sử động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream 1.5L, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển.

Hộp số vô cấp IVT được cải tiến từ hộp số vô cấp CVT thông thường sẽ giúp khắc phục được các nhược điểm của CVT (Phản hồi chậm, tiếng ồn, trượt của đai sắt) và vẫn duy trì được những đặc tính tốt của CVT (độ mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, linh hoạt trong phố).

New Creta được trang bị Drive Mode 4 chế độ: Eco (tiết kiệm), Normal (Thông thường), Sport (thể thao), Smart (thông minh) với những tuỳ chỉnh ở chân ga, hộp số,… Đồng thời, xe cũng được bổ sung 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất) nhằm tăng cường khả năng vận hành khi gặp điều kiện bất lợi.

Về an toàn, Creta 2025 được trang bị gói Hyundai SmartSense được cải tiến toàn diện tương tự đàn anh Hyundai Tucson, bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA); Hệ thống phân bổ lực phanh (EBD); Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS); Hệ thống ổn định chống trượt thân xe (VSM); Hệ thống cân bằng điện tử (ESC); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC); Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe (SEW); Hệ thống cảnh báo chống bỏ quên người ngồi hàng ghế sau (ROA); Hệ thống cảnh báo vượt quá tốc độ giới hạn (MSLA)...

Ngoài ra, xe còn được sử dụng gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA (Forward CollisionAvoidance Assist); Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM (Blind-Spot View Monitor ) & BCA (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist); Hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA (Lane Following Assist) & LKA (Lane Keeping Assist); Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA (Rear Cross-Traffic CollisionAvoidance Assist); Hệ thống tự động thích ứng AHB (Auto High Beam); Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn SEW (Safe Exit Warning); Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế DAW (Driver Attention Warning).

Hyundai New Creta chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc từ ngày 3/6/2025, với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, cùng phiên bản thể thao N Line, với mức giá lần lượt là 599, 659, 705 và 715 triệu đồng. Xe có 6 tùy chọn màu sắc: Trắng, Đỏ, Đen, Bạc, Xám Kim loại, Xanh Dương. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).