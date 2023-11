HyunA táo bạo đổ nước ướt áo trước hàng ngàn khán giả Việt

HyunA là ca sĩ biểu diễn cuối cùng trong đêm nhạc. Nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản nhưng vẫn đảm bảo cả yếu tố gợi cảm lẫn khỏe khoắn, trẻ trung. Khi xuất hiện, người đẹp khiến không khí chương trình bùng nổ với giai điệu quen thuộc của I'm not cool.



(Ảnh: Royal Nguyen)

Với vẻ ngoài quyến rũ cùng những điệu nhảy táo bạo, HyunA tiếp tục "thiêu đốt" khán giả bằng các bản hit như Red, Lip and hip và Bubble Pop. Cô cùng vũ công khiến người hâm mộ phấn khích khi có những hành động như đổ nước ướt áo, tạt nước xuống khán đài...