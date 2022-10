Hyun Bin xả thân thực hiện cảnh hành động mạo hiểm

Kế thừa và phát triển câu chuyện ở phần 1, Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia trở lại với hành trình đầy thú vị của Lim Cheol Ryung (Hyun Bin) - đặc vụ ưu tú người Triều Tiên được phái đến Hàn Quốc để truy bắt tên tội phạm khét tiếng Jang Myung-jun (Jin Sun Kyu).

Cảnh sát Kang Jin Tae (Yoo Hai Jin) một lần nữa lại trở thành cộng sự bất đắc dĩ, cùng Lim Cheol Ryung hoàn thành vụ án, bất chấp nguy hiểm rình rập gia đình nhỏ của mình.

Phim còn mở rộng cốt truyện với sự tham gia của Jack (Daniel Henney) - thành viên FBI từng có xung đột với Cheol Ryung. Vì mục đích của mỗi quốc gia mà cả ba phải “bằng mặt không bằng lòng” hợp tác với nhau nhằm bắt giữ tên trùm cộm cán.