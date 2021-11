Hyun Bin và Son Ye Jin ‘về chung một nhà’ trong năm 2021?

Cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ

Hyun Bin sinh năm 1982, là nam diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các bộ phim Secret Garden, Hyde Jekyll, Me,… Son Ye Jin sinh năm 1982, là nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim Hương mùa hè, Tuyết tháng tư… Hyun Bin và Son Ye Jin nên duyên sau lần hợp tác trong bộ phim truyền hình ăn khách Crash Landing On You. Cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến, ủng hộ khi công khai hẹn hò hồi tháng 1/2021. Người hâm mộ hy vọng Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ sớm về chung một nhà trong tương lai gần.