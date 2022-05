Hy hữu: VĐV Malaysia làm bay đao khi thi đấu, khán giả hoảng hốt

Ngay sau đó, vận động viên của Malaysia đã phải dừng bài thi và nhặt lại thân đao trong sự bàng hoàng của nhiều khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy.

Sự cố này khiến Clement Ting Su Wei không được các trọng tài chấm điểm dù trước đó anh thực hiện các động tác của bài thi khá tốt.

Clip: Chiếc đao của vận động viên Malaysia Clement Ting Su Wei bay khỏi chuôi khi đang thi đấu.

Một trọng tài làm nhiệm vụ môn Wushu tại SEA Games 31 cho biết, theo luật VĐV không hoàn thành bài thi thì không được chấm điểm.

"Với những nội dung này, đao là do đơn vị thi tự chuẩn bị. Có thể cậu ấy không kiểm tra kỹ trước khi tranh tài nên mới xảy ra sự cố", vị này nói.