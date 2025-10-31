Hy hữu trọng tài bị treo còi vĩnh viễn vì rút thẻ đỏ phạt con trai của Chủ tịch liên đoàn

Sự việc trọng tài bị treo còi vĩnh viễn xảy ra trong trận đấu giữa Barracas Central và Boca Juniors hồi đầu tuần, và đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội về tính công bằng và minh bạch trong công tác điều hành giải vô địch quốc gia Argentina.

Trong trận cầu tâm điểm ngày 28-10, Barracas Central, đội bóng do con trai cả của Claudio Tapia là Matias Tapia làm chủ tịch, đã nhập cuộc đầy tự tin trước gã khổng lồ Boca Juniors. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Ivan Tapia, đội trưởng của Barracas và cũng là cầu thủ trụ cột, nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vung chân vào tiền vệ Leandro Paredes của Boca. "Vua sân cỏ" Lamolina ngay lập tức rút thẻ đỏ, buộc Ivan rời sân, khiến Barracas phải thi đấu thiếu người trong hơn 20 phút cuối.

Khi mất đi nhạc trưởng tuyến giữa, đội bóng của nhà Tapia nhanh chóng đánh mất thế trận. Boca Juniors tận dụng lợi thế nhân sự để ghi liên tiếp ba bàn thắng, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, sau khi bị dẫn trước trong hiệp một. Trận thua khiến Barracas rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng điều khiến dư luận chú ý hơn cả lại nằm ở phản ứng sau trận.