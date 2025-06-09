Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an

Lê Dương| 06/09/2025 16:32

Ngày 6/9, Công an phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa) đang làm rõ vụ việc một người đàn ông chui qua lỗ thông gió của một hộ gia đình và bị mắc kẹt hai chân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần mắc kẹt ở lỗ thông gió của căn nhà tại phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa). Phần thân người ở bên trong, còn hai chân thò ra ngoài.

Phát hiện sự việc, gia đình đã báo công an để hỗ trợ giải cứu. Người đàn ông sau đó được đưa xuống an toàn.

z6983013557753_346584fd0d06c17959df7b6ebc8d5b32.jpg
Hình ảnh người đàn ông bị mắc kẹt ở lỗ thông gió. Ảnh cắt từ clip

Công an phường Hải Bình xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 5/9. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và phối hợp đưa người đàn ông ra ngoài.

76446ff2 2b8b 48a4 8f7c 2cd32507229a.jpg
Phần chân người đàn ông bị kẹt bên ngoài. Ảnh cắt từ clip 

Vụ việc đã được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm để điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật. Cơ quan công an đang làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Cũng theo Công an phường Hải Bình, thông tin trên mạng xã hội cho rằng người này “trộm cắp tài sản” là chưa chính xác, hiện chưa phát hiện dấu hiệu dịch chuyển tài sản.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hy-huu-nguoi-dan-ong-ket-o-lo-thong-gio-nha-dan-gia-chu-ta-hoa-cau-cuu-cong-an-2439848.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hy-huu-nguoi-dan-ong-ket-o-lo-thong-gio-nha-dan-gia-chu-ta-hoa-cau-cuu-cong-an-2439848.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO