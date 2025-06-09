Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần mắc kẹt ở lỗ thông gió của căn nhà tại phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa). Phần thân người ở bên trong, còn hai chân thò ra ngoài.

Phát hiện sự việc, gia đình đã báo công an để hỗ trợ giải cứu. Người đàn ông sau đó được đưa xuống an toàn.