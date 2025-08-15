Hy hữu giao thông vào trung tâm TPHCM rối loạn 30 phút vì bò ‘đột nhập’ hầm Thủ Thiêm

Đến 13h39, có một con bò tách đàn chạy vào khu vực đường hầm hướng lưu thông từ phường An Khánh qua phường Bến Thành. Lực lượng bảo vệ đầu hầm đã ngăn chặn, tuy nhiên bò hoảng loạn chạy thẳng vào bên trong đường hầm.

Khi vào trong khu vực đường hầm, Trung tâm đã phối hợp với lực lượng CSGT điều tiết giao thông để đưa bò ra ngoài.

Đến 14h15 phút lực lượng cứu hộ Trung tâm đã đưa bò ra khỏi hầm phía đầu hầm phường Bến Thành. Trung tâm đã báo Công an phường An Khánh, Công an phường Bến Thành để phối hợp xử lý.