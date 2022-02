Huỳnh Như tiết lộ vũ khí giúp tuyển nữ Việt Nam lấy vé World Cup

Về hành trình sắp tới tại World Cup 2023, thủ quân tuyển nữ Việt Nam mong mỏi: "Tôi mong toàn thể người hâm mộ Việt Nam tiếp tục ủng hộ cho đội tuyển nữ ở FIFA World Cup 2023.

Qua đây tôi cũng muốn gửi thông điệp tới các cầu thủ trẻ của bóng đá Nữ Việt Nam, đó là: Hãy luôn nỗ lực cố gắng, các chị làm được thì các em cũng sẽ làm được!”.

S.N