Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ chia tay Diệp Kha sau 1 năm hẹn hò

Theo Sina, ngày 7/8, Diệp Kha trong 1 phiên livestream tiết lộ đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh vì nhiều lý do.

Diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha chia tay.

Dù vậy, bạn gái nói nam diễn viên để lại trong cô nhiều ấn tượng tốt đẹp, từ kỹ năng trong kinh doanh đến việc đối nhân xử thế.

"Dù chia tay, chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, luôn nhớ về những điều tốt đẹp", cô nói.