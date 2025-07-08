Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ chia tay Diệp Kha sau 1 năm hẹn hò

Thúy Ngọc| 07/08/2025 19:46

Diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha ‘đường ai nấy đi’ sau chưa đầy 1 năm công khai hẹn hò. Mối quan hệ của họ từng không được khán giả ủng hộ.

Theo Sina, ngày 7/8, Diệp Kha trong 1 phiên livestream tiết lộ đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh vì nhiều lý do. 

top hieu minh 1362 1727231335.jpg
Diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha chia tay. 

Dù vậy, bạn gái nói nam diễn viên để lại trong cô nhiều ấn tượng tốt đẹp, từ kỹ năng trong kinh doanh đến việc đối nhân xử thế. 

"Dù chia tay, chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, luôn nhớ về những điều tốt đẹp", cô nói.  

Dịp này, Diệp Kha cũng kể cô vừa sinh con, song không tiết lộ danh tính cha đứa bé. 

Tháng 11/2024, video Hiểu Minh đưa Diệp Kha đi khám thai tại Thượng Hải được lan truyền trên mạng xã hội. Người đẹp cũng vài lần được trông thấy xuất hiện ở khu nhà của tài tử với váy rộng.

Huỳnh Hiểu Minh hiện im lặng, không đưa ra phản hồi dù được truyền thông tích cực liên hệ phỏng vấn. 

Nam diễn viên công khai hẹn hò bạn gái hồi tháng 9/2024. Huỳnh Hiểu Minh rất chiều chuộng bạn gái, luôn tặng hàng hiệu, tranh thủ du lịch cùng cô sau khi hoàn thành phim. 

Huynh Hieu Minh 1.jpg
Cặp đôi hẹn hò thầm lặng, chưa từng chụp ảnh đôi cùng nhau. 

Tuy nhiên, mối quan hệ của cả 2 không được khán giả ủng hộ. Phần đông ý kiến cho rằng bạn gái của tài tử "giả tạo", "EQ thấp"... Diệp Kha còn bị chồng cũ tố lăng nhăng.

Cô còn nằm trong danh sách tham gia lớp học “săn đại gia” của các hot girl, vướng tin đồn đòi Huỳnh Hiểu Minh bồi thường 37 triệu USD (900 tỷ đồng), gọi là "phí chia tay". 

Những ồn ào tình ái ảnh hưởng đến sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh. Trong một sự kiện quảng bá phim, tài tử nói buồn vì không nghĩ chuyện tình của mình lại tạo sự tiêu cực trên mạng xã hội. 

Anh hứa cố gắng giải quyết ổn thỏa vấn đề cá nhân. Từ đó đến nay, cả 2 giữ động thái im ắng. Họ bị giới truyền thông đặt biệt hiệu "Đôi tình nhân yêu nhau trong bóng tối". 

Diệp Kha nổi danh là hot girl mạng xã hội Trung Quốc nhờ sở hữu sắc vóc xinh đẹp. Cô đã tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, được ví là hoa khôi của trường.

Năm 2020, Diệp Kha vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình.

diep kha 1739248312340.webp
Ngoài nhan sắc nổi bật, Diệp Kha còn nổi tiếng với vai trò doanh nhân. 

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy tuyên bố ly hôn tháng 1/2022. Sau chia tay, mối quan hệ của cả 2 được khán giả Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Họ ít gặp mặt nhau, chủ yếu dành thời gian cá nhân để sắp xếp đưa con đi chơi. 2 diễn viên cũng đối diện với nhiều tin đồn hẹn hò người mới dù họ đều giữ động thái im lặng.

Theo Sina
https://vietnamnet.vn/diep-kha-xac-nhan-da-sinh-con-va-tiet-lo-ly-do-chia-tay-huynh-hieu-minh-2429760.html
https://vietnamnet.vn/diep-kha-xac-nhan-da-sinh-con-va-tiet-lo-ly-do-chia-tay-huynh-hieu-minh-2429760.html
