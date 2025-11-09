Huỳnh Anh Tuấn tạm dừng hoạt động

Sau biến cố sức khỏe hồi tháng 7, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn phải nhập viện điều trị khẩn cấp. Anh bị đột quỵ nhưng may mắn chữa trị kịp thời nên tiến triển tốt. Dù vậy, nam diễn viên không thể duy trì thực hiện video nấu ăn ở nhà vườn Long An. Anh Hoài Linh - quản lý của Huỳnh Anh Tuấn - đứng bếp thay nam diễn viên một thời gian.
Những ngày gần đây, quản lý nhiều lần lên tiếng về việc tạm dừng đăng video nấu ăn trên kênh của Huỳnh Anh Tuấn vì nhiều lý do.
"Lý do lớn nhất mà tôi quyết định dừng lại là cảm thấy không đủ khả năng duy trì kênh khi không có anh, nếu tiếp tục cũng không biết như thế nào, nhưng tôi bị áp lực. Hết tuần này, tôi không xuất hiện trên các nền tảng của anh Tuấn nữa mà chờ anh quay lại để gặp gỡ mọi người", quản lý nói.
Hoài Linh cũng cho biết anh bị một số khán giả phản đối, bình luận khiếm nhã khi xuất hiện trong video nấu ăn thay Huỳnh Anh Tuấn.
Trước đó, quản lý nói sức khỏe của tài tử tiến triển nhưng chưa hồi phục hoàn toàn để xuất hiện trước công chúng. Sau khoảng một tuần điều trị ở viện, Huỳnh Anh Tuấn tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà riêng.
Người này phủ nhận tin đồn Huỳnh Anh Tuấn nghiện rượu dẫn đến đột quỵ. Nam diễn viên gặp vấn đề sức khỏe do tuổi cao, cường độ làm việc liên tục và một số thói quen từ thời trẻ.
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, nổi tiếng với các phim Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa. Anh có kênh nấu ăn thu hút hàng chục triệu lượt xem mỗi video. Nam diễn viên được yêu mến khi chia sẻ cuộc sống bình dị như người nông dân.