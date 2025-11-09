Huỳnh Anh Tuấn tạm dừng hoạt động

Sau biến cố sức khỏe hồi tháng 7, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn phải nhập viện điều trị khẩn cấp. Anh bị đột quỵ nhưng may mắn chữa trị kịp thời nên tiến triển tốt. Dù vậy, nam diễn viên không thể duy trì thực hiện video nấu ăn ở nhà vườn Long An. Anh Hoài Linh - quản lý của Huỳnh Anh Tuấn - đứng bếp thay nam diễn viên một thời gian.

Những ngày gần đây, quản lý nhiều lần lên tiếng về việc tạm dừng đăng video nấu ăn trên kênh của Huỳnh Anh Tuấn vì nhiều lý do.